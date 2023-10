Elezioni in Germania, pesante sconfitta di Scholz

AGI - Una pesante sconfitta alle elezioni in Assia e in Baviera per la coalizione semaforo (socialisti verdi e liberali) guidata dal cancelliere Olaf Scholz. Si rafforza ulteriormente l'estrema destra di AfD. Secondo i primi exit poll, in Baviera la CSU è chiaramente al primo posto - anche se con lievi perdite.

In Assia, la CDU ha guadagnato 8,5 punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni statali. L'AfD ha guadagnato 4,8 punti percentuali in Baviera e ora ha il 15%. L'FDP viene espulso dal parlamento statale a Monaco, a Wiesbaden Infratest dimap lo vede al 5 per cento.

© AFP

Esulta l'AfD per l'exploit nelle elezioni regionali in Baviera e Assia: "Possiamo essere tutti davvero estremamente orgogliosi di questo risultato", ha commentato la presidente del partito di estrema destra tedesco, Alice Weidel, ai microfoni di Ard, "siamo sulla strada giusta".

© AFP

La ministra dell'Interno tedesca Nancy Faeser, capolista della Spd in Assia, ha definito in tv "molto deludente" il risultato dei socialdemocratici alle elezioni regionali nel Land centro-occidentale e in Baviera.

Secondo le prime proiezioni, alle elezioni regionali in Assia, in Germania, il partito di estrema destra AfD è il secondo più forte dietro la Cdu. Lo riporta Der Spiegel, citando le proiezioni dell'istituto Infratest, dopo il voto di oggi: i cristiano-democratici ottengono il 35,4% dei voti; l'Spd, guidato dalla candidata di punta e ministro federale dell'Interno Nancy Faeser è tra il 15,2-15,9%, dietro l'AfD che è dato al 16,3-16,8%.

I Verdi guidati dal candidato di punta e vice capo del governo Tarek Al-Wazir hanno il 15,5%, mentre il Fdp il 5%. Rispetto alle elezioni del 2018, ci sono cambiamenti evidenti: allora Spd e Verdi erano quasi alla pari con il 19,8%, dietro la Cdu con il 27%. L'AfD era il quarto partito con il 13,1.