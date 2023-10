AGI - Si infiamma il Medioriente. Centinaia di razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza bloccata verso Israele. Lo riferisce un giornalista AFP nel territorio palestinese, mentre le sirene che avvisavano del fuoco in arrivo suonavano in Israele. I razzi sono stati lanciati da vari siti a Gaza a partire dalle 6:30 (3:30 GMT) e hanno continuato quasi mezz'ora dopo.

Da parte loro, le forze armate israeliane hanno segnalato l'attivazione delle sirene nel sud del Paese, mentre la polizia ha invitato i cittadini a restare nei pressi dei rifugi antiaerei. Inizialmente non sono stati segnalati feriti su entrambi i lati del confine pesantemente militarizzato. Israele ha mantenuto un duro blocco contro la Striscia di Gaza da quando il gruppo militante Hamas ha preso il potere nel 2007.

E mentre dalla Striscia continuano i lanci dei razzi verso Irsraele, miliziani palestinesi armati provenienti da Gaza si sono infiltrati in territorio israeliano questa mattina nella città di Sderot, da dove sono usciti a bordo di un furgone sparando dappertutto. Un video che circola sui social media mostra uomini vestiti di nero con fasce bianche che sparano con armi a canna lunga da un furgone contro una pattuglia israeliana in mezzo alla strada.

Un numero imprecisato di "terroristi" si è infiltrato in Israele da Gaza. Lo riferisce l'esercito israeliano. "Ai residenti delle zone limitrofe della Striscia di Gaza è stato chiesto di restare a casa", aggiunge l'esercito.

L'annuncio di Hamas

Il leader di Hamas ha annunciato l'inizio di una nuova operazione militare contro Israele, "Alluvione al-Aqsa". Piu' di 5.000 razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso Israele: lo ha annunciato il braccio armato di Hamas in una dichiarazione televisiva. "Abbiamo deciso di porre fine a tutti i crimini dell'occupazione - hanno affermato - Annunciamo l'Operazione Al-Aqsa Flood; nel primo attacco durato 20 minuti abbiamo sparato oltre 5 mila razzi".

Primo bilancio delle vittime

Si parla di diversi morti e quasi 300 feriti, mentre i terroristi si infiltrano in alcune città del sud e migliaia di razzi vengono lanciati verso il centro e il sud del Paese. I servizi di emergenza Magen David Adom riferiscono che una donna di circa 60 anni è stata uccisa "a causa di un colpo diretto" e altre 15 persone sono rimaste ferite in seguito al lancio di decine di razzi da Gaza. Il sindaco di Kuseife, citta' beduina che si trova a circa 65 chilometri dalla Striscia di Gaza, Abd al-Aziz Nassara, parlando all'emittente pubblica Kan, ha riferito che sono state uccise 4 persone e cche ci sono molti feriti

La risposta della Difesa israeliana

L'esercito israeliano è "pronto alla guerra": ha comunicato la Difesa Israeliana. Il ministero guidato da Yoav Gallant ha approvato un richiamo su larga scala dei riservisti, in seguito all'attacco a sorpresa di Hamas contro Israele. Lo riporta la stampa israeliana, citando il ministero. Il numero di riservisti da richiamare dipenderà dalle esigenze dell'esercito, ha precisato. Il Ministro ha quindi dichiarato lo stato di emergenza nel Sud del Paese, nel raggio di 80 chilometri dalla Striscia di Gaza: questo gli permette di limitare gli assembramenti e di chiudere determinate zone all'interno dell'area, che comprende anche le citta' di Tel Aviv e Beersheba. Oggi, come tutti i sabati dalla fine dell'anno scorso, erano previste manifestazioni contro il governo Netanyahu e la sua controversa riforma della giustizia. Manifestazioni che sono state annullate in seguito all'attacco di Hamas.

La Difesa israeliana ha disposto inoltre la chiusura dei passaggi per la striscia di Gaza in seguito all'attacco con razzi sul Sud di Israele. Alle 13 locali (le 12 in Italia) si riunirà un comitato di sicurezza; il leader dell'opposizione Yair Lapid, che ha parlato con il consigliere militare del premier Netanyahu, Avi Gil, ha detto che sosterrà "dura risposta militare" all'attacco di Hamas.

La condanna dell'Italia. "Il terrore non prevarrà"

Il governo italiano - informa una nota di Palazzo Chigi - segue da vicino il brutale attacco che si sta svolgendo in Israele e condanna con la massima fermezza il terrore e la violenza contro civili innocenti in corso. Il terrore non prevarra' mai. Sosteniamo - si legge ancora - il diritto di Israele a difendersi.

"Il governo condanna con la massima fermezza gli attacchi a Israele", dice il ministro degli Esteri, e vicepremier FI, Antonio Tajani. "Sono a rischio la vita delle persone, la sicurezza della regione e la ripresa di qualsiasi processo politico. Hamas - riprende - cessi subito questa barbara violenza. Sosteniamo il diritto di Israele a esistere e difendersi". "Tutto il mio sostegno al popolo di Israele, sotto violento e vigliacco attacco da parte di estremisti islamici" è il commento del vicepremier Matteo Salvini.

La solidarietà della Ue

L'Unione europea esprime la sua solidarietà con Israele "in questi momenti difficili": lo scrive sui profili social il capo della diplomazia europea Josep Borrell. "Seguiamo con angoscia le notizie provenienti da Israele - dichiara - condanniamo senza equivoci gli attacchi di Hamas. Questa orribile violenza deve cessare immediatamente. Il terrorismo e la violenza non risolvono nulla".

Mosca in contatto con le due parti

La Russia è in contatto con Israele, Palestina e con i Paesi arabi in seguito a quella che definisce "esacerbazione del conflitto israelo-palestinese". Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo, rappresentante speciale del presidente Vladimir Putin per il Medio Oriente e l'Africa, Mikhail Bogdanov. "Ora siamo in contatto con tutti. Con gli israeliani, i palestinesi e gli arabi. Esamineremo tutte le circostanze e capiremo tutto", ha detto a Interfax. "Naturalmente, chiediamo sempre la moderazione", ha detto. "Cerchiamo prima di tutto di capire cosa sta succedendo e perché, e quali conseguenze avrà", ha detto. Si tratta, ha detto, di "un'esacerbazione inaspettata. Se fosse stato previsto, non sarebbe stato permesso". "Abbiamo sempre detto che si tratta di un circolo di violenza senza fine. Le parti stanno dando inizio a nuove violenze invece di accordarsi su una base reciprocamente accettabile che tenga conto del diritto internazionale", ha aggiunto. "Nessuno sta lavorando sull'orizzonte politico. È la cosa più importante".

Ucciso il capo del Consiglio regionale Shaar Hanegev

Il capo del consiglio regionale di Shaar Hanegev, la regione di Israele confinante con la Striscia di Gaza in cui si trova Sderot, Ofir Liebstein, è stato ucciso in uno scontro a fuoco con i terroristi di Hamas. Lo riporta il Times of Israel. Le autorità locali hanno dichiarato che "Ofir è stato ucciso mentre andava a difendere la sua città durante l'attacco terroristico". A gestire l'emergenza è stato chiamato il suo vice al Consiglio, Yossi Keren.

Netanyahu, questa è una guerra e vinceremo

"Cittadini di Israele, siamo in guerra", ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu. "E vinceremo". Il Times fo Israel riferisce che questa è la sua prima dichiarazione pubblica sul massiccio attacco del gruppo terroristico di Hamas. "Il nemico pagherà un prezzo che non ha mai conosciuto prima", ha detto, nella sua prima dichiarazione pubblica sull'argomento, a circa cinque ore dall'inizio dell'assalto del gruppo terroristico di Gaza.