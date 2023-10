"Violenza indiscriminata". La condanna dei leader europei

AGI - Il Regno Unito condanna "senza equivoci gli orribili attacchi di Hamas contro i civili israeliani". È la reazione del ministro degli Esteri britannico, James Cleverly. "Il Regno Unito sosterrà sempre il diritto di Israele a difendersi", ha scritto su X.

In queste ore sono numerosi i messaggi di solidarietà a Israele e di condanna agli attacchi subiti dalla popolazione.

"Condanno fermamente gli attacchi terroristici che attualmente colpiscono Israele", scrive su X il presidente francese Emmanuel Macron. "Esprimo la mia piena solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e ai loro cari".

La Spagna è "scioccata" dalla "violenza indiscriminata" dell'attacco lanciato dai militanti della Striscia di Gaza contro Israele. "Condanniamo con forza gli attacchi terroristici estremamente gravi da Gaza contro Israele - ha scritto su X il ministro degli Esteri Jose Manuel Albares - Siamo scioccati da questa violenza indiscriminata".

L'Unione europea condanna "inequivocabilmente" gli attacchi di Hamas e ha espresso "solidarietà a Israele", affermando che il Paese ha "il diritto di difendersi". "Condanno inequivocabilmente l'attacco condotto dai terroristi di Hamas contro Israele. Questo è terrorismo nella sua forma più spregevole. Israele ha il diritto di difendersi da attacchi cosi' odiosi", ha dichiarato il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un messaggio pubblicato su X.

