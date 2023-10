AGI - Il Premio Nobel per la pace assegnato all'attivista iraniana per i diritti Narges Mohammadi, attualmente in carcere, rappresenta un "momento storico e profondo per la lotta dell'Iran per la libertà", ha affermato la sua famiglia, rammaricandosi che la donna non possa condividere questo "momento straordinario".

La sua famiglia ha detto sulla sua pagina Instagram ufficiale, che continuano ad aggiornare mentre lei è dietro le sbarre, che si tratta di un onore che appartiene a tutti gli iraniani, "in particolare alle donne e ragazze coraggiose dell'Iran che hanno affascinato il mondo con il loro coraggio nella lotta per la libertà e l'uguaglianza".