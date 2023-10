Vertice europeo a Granada. Meloni: "Su migranti consenso unanime e strategia chiara"

AGI - La strategia per combattere l'immigrazione illegale "è chiara" e "l'importante per me è, non importa quanto tempo ci vorrà, trovare una soluzione strutturale a un fenomeno che altrimenti sarà sempre fuori controllo". Lo dice la premier, Giorgia Meloni, dopo il vertice europeo di Granada. "Io sono molto soddisfatta da quello che sta accadendo a livello europeo. Oggi ci troviamo in un Consiglio europeo in cui 27 Paesi sono d'accordo sul fatto che la priorità è fermare la migrazione illegale a partire della dimensione esterna", ha aggiunto Meloni.

Per quanto riguarda la lotta all'immigrazione illegale "bisogna poi essere bravi nell'implementazione concreta di questi principi. Questa è la ragione per la quale ieri abbiamo organizzato l'iniziativa che coinvolge anche rappresentanti fuori dall'Unione europea, a partire dalla Gran Bretagna che prevede alcune cose concrete che vanno fatte per ottenere alcuni obiettivi", ha proseguito Meloni, dopo il Consiglio europeo informale di Granada.

"Il primo - sottolinea - è combattere le reti dei trafficanti che ancora oggi vengono definite da rappresentati del Consiglio e della Commissione europea come delle organizzazioni criminali che vanno combattute come tutte le altre organizzazioni criminali. Poi, un lavoro molto complesso sulla cause della migrazione va fatto in Africa, cioè esattamente la posizione dell'Italia". "Questo lavoro concreto è quotidiano, è molto lungo e ampio, ma che io vedo perchè siamo in una fase in cui abbiamo smesso di fare la diagnosi del fenomeno e siamo passati agli strumenti concreti per risolverlo", conclude Meloni.

Il bilaterale con Scholz

Meloni, a margine del Consiglio Europeo informale di Granada, ha avuto oggi un lungo incontro con il Cancelliere federale della Repubblica di Germania, Olaf Scholz. I due Capi di Governo - informa una nota di Palazzo Chigi - hanno discusso dei principali temi europei al centro del Consiglio, con particolare riguardo alla questione migratoria, esprimendo soddisfazione per l'intesa raggiunta a Bruxelles sul Regolamento "Crisi e forza maggiore".

I due leader, nel constatare l'ottimo livello della cooperazione tra Roma e Berlino, si sono dati appuntamento al Vertice intergovernativo italo-tedesco, che si terrà in Germania a fine novembre

Scholz ha sottolineato l'importanza di finalizzare il patto europeo sull'immigrazione, in quanto sarà "vincolante" e non potrà essere bloccato da singoli Paesi, in riferimento a Polonia e Ungheria. "Conosciamo queste posizioni e prese di posizione", ha detto al termine del vertice europeo di Granada, riferendosi alla dichiarata opposizione di questi Stati. Tuttavia, ha sottolineato che l'accordo dei ministri degli Interni sull'ultima parte del patto, raggiunto la scorsa settimana a Bruxelles, "pone le basi per una legislazione che crea regole vincolanti per l'UE-27 che non possono essere bloccate da Paesi isolati".

"Il fatto importante a livello politico è l'accordo sul Regolamento per la gestione delle crisi" all'interno del Patto Ue sulla migrazione e l'asilo raggiunto mercoledì e "la presidente del Consiglio italiana ci aveva chiesto di inserire un punto nell'ordine del giorno di oggi" del vertice informale "in materia di migrazione, ma non dimentichiamo che il vertice di Granada è stato convocato per parlare soprattuto dell'agenda strategica, dell'allargamento e della competitiva dell'economia europea", ha affermato da parte sua il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, la cui nazione ha la presidenza di turno dell'Unione Europea.

Von der Leyen: "Tassello cruciale del puzzle"

"La buona notizia è che due giorni fa abbiamo trovato un accordo in Consiglio sulla proposta di gestione della crisi. Congratulazioni alla presidenza spagnola. È molto importante perchè si tratta di un tassello cruciale del puzzle per il generale Patto sull'immigrazione e l'asilo. Speriamo quindi di riuscire a raggiungere presto il traguardo". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del vertice informale dei leader Ue a Granada, in Spagna. "Oggi abbiamo discusso soprattutto della parte operativa della gestione della migrazione. Come sapete, c'è il piano in 10 punti di Lampedusa, per reagire in tempi brevi agli eventi, ma anche l'approccio piu' strutturale a medio e lungo termine, come l'accordo con la Tunisia", ha ricordato.

Quanto alla contrarietà all'accordo espresso da Polonia e Ungheria, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha spiegato che "non ha la natura di bloccare una decisione che viene presa a maggioranza qualificata". Il no di due Stati membri ha però fatto sì che il tema della migrazione non venisse incluso nella Dichiarazione di Granada, il testo finale approvato dai Ventisette ma fosse affidato a una dichiarazione della Presidenza.

"La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea. La migrazione irregolare deve essere affrontata immediatamente e in modo determinato. Non permetteremo ai trafficanti di decidere chi entra nell'Ue. Continueremo ad attuare in modo efficace e rapido tutte le nostre decisioni",si legge nella dichiarazione della presidenza del Consiglio europeo.

"Perseguiremo un approccio globale alla migrazione - si legge ancora nel documento - che combini una maggiore azione esterna, partenariati globali reciprocamente vantaggiosi con i Paesi di origine e di transito, affrontando le cause profonde della migrazione, opportunità di migrazione legale, protezione più efficace delle frontiere esterne dell'Ue, lotta risolutiva alla criminalità organizzata, tratta e traffico di esseri umani, strumentalizzazione della migrazione come minaccia ibrida, aumento dei rimpatri e aspetti interni, nel rispetto del diritto internazionale, dei principi e dei valori dell'Ue e della tutela dei diritti fondamentali".