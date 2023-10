La Germania verso il blocco dei finanziamenti alle Ong

AGI - Il governo tedesco sta pensando di smettere di finanziare le associazioni di soccorso in mare nel Mediterraneo dopo essere stato criticato dall'Italia sulla questione, lo scrive la Bild.

Il bilancio tedesco per il 2023 ha stanziato due milioni di euro (2,1 milioni di dollari) per finanziare le associazioni di soccorso in mare, ma nel progetto di bilancio per il 2024 non se ne fa menzione, scrive il giornale. Non si tratta di una "svista", ha affermato la Bild, citando fonti della commissione bilancio del Parlamento tedesco.

La Cancelleria e il ministero degli Esteri sono entrambi favorevoli all'annullamento dei finanziamenti. Nessuna delle due istituzioni è stata immediatamente disponibile per un commento.