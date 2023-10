Nello zoo di Dunkerque sono nati due panda rossi

AGI - Ore di grande emozione allo zoo di Dunkerque, nel Nord della Francia, dove i visitatori del parco Bio-Topia possono finalmente incontrare due rari cuccioli di panda rossi. Jinpa e Kitsi, questi i nomi dei piccoli nati lo scorso giugno, appartengono alla specie dei panda rossi, classificata tra quelle minacciate dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), con meno di 10 mila esemplari in natura.

Secondo quanto documentato da 'Bfmtv', i due adorabili piccoli sono usciti dal nido prima del previsto e hanno deliziato centinaia di visitatori del parco. I genitori di Jinpa e Kitsi, Yuan e Paiku, sono stati accolti nel 2020 e nel 2021, realizzando l'ambizione di proteggere la fauna e la flora del parco di Dunkerque, che da diversi anni sostiene finanziariamente l'associazione CPPR (Know and Protect Red Panda).

Il maschio, Paiku, era nato nel giugno 2020 allo zoo di Trègomeuren, in Bretagna, mentre la sua compagna Yuan proviene da uno zoo ungherese. Sono stati accolti dal parco come parte del programma di allevamento europeo. Al loro arrivo, gli allevatori hanno collocato i due panda in un recinto di 550 m, dove vivevano anche le lontre nane asiatiche.

La nascita di Jinpa e Kitsi ha confermato le speranze degli allevatori del parco che Yuan e Paiku formassero presto una coppia.