Trump a processo (di nuovo). Oggi davanti alla corte per frode

AGI - L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che oggi a New York sarà presente in tribunale per l'inizio del processo civile nell'ambito della causa che la scorsa settimana gli è costata, assieme ai figli, una prima sentenza sfavorevole per frode in affari. Il tycoon è accusato di aver mentito per anni sul reale valore del suo impero immobiliare e dei sui asset finanziari.

"Domani mattina andrò in tribunale per combattere per il mio nome e la mia reputazione", ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social, in cui ha anche definito Letitia James, il procuratore generale di New York, "corrotta" e Arthur Engoron, il giudice che presiede il processo, "svitato".

Il tribunale aveva respinto la richiesta di archiviazione della causa civile per frode avanzata dalla procura statale di New York contro Trump, accusato di aver gonfiato per anni i beni della sua azienda per ottenere migliori condizioni dei prestiti e altri vantaggi economici.

ll procuratore generale di New York è convinto che Trump abbia gonfiato il valore dei suoi beni tra gli 812 milioni e i 2,2 miliardi di dollari nell'arco di un decennio; una frode che ritiene abbia aiutato Trump a ottenere prestiti per la costruzione di un golf resort in Miami, hotel a Washington e hotel a Chicago. Il giudice Engoron si è schierato con l'accusa, che aveva chiesto il processo per frode contro Trump, i suoi figli Donald Jr. ed Eric, la Trump Organization. Engoron ha anche disposto la revoca della licenza ad alcune delle aziende dell'ex presidente e la prosecuzione di un monitoraggio esterno sull'atività della sua organizzazione.

La maratona giudiziaria di Trump

Il processo che si apre oggi prelude a una maratona giudiziaria per il candidato repubblicano favorito nella corsa alle presidenziali del 2024.

Trump, 77 anni, è citato come testimone davanti alla Corte suprema dello Stato di New York. "Tutto questo caso è una farsa", ha postato l'ex presidente, che in questa causa non può essere condannato al carcere, sebbene questo processo sia un'anticipazione delle prossime scadenza giudiziarie in grado di perturbare la sua campagna per l'investitura repubblicana.

In sede penale Trump è coinvolto in quattro cause differenti, che per ora non hanno intaccato la sua popolarità fra l'elettorato del suo partito. Il 4 marzo l'ex presidente dovrà comparire davanti a un tribunale federale di Washington per aver tentato di sovvertire il risultato delle elezioni presidenziali vinte nel 2020 da Joe Biden.

Seguiranno i processi nello Stato di New York per frodi contabili e in Florida per la sua presunta gestione negligente di documenti confidenziali dopo la fine del suo mandato presidenziale.

Il processo che si apre domani si preannuncia tecnico con decine di testimoni, fra i quali tre dei figli di Trump, Eric, Donald Jr et Ivanka, l'ex direttore finanziario della Trump Organization, Allen Weisselberg, l'ex avvocato di Trump, Michael Cohen, poi diventato uno dei suoi nemici giurati.