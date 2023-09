Le pietre si stanno consumando. Stop alle visite a Machu Picchu

AGI - Il Perù ha annunciato che chiuderà temporaneamente tre settori della cittadella Inca di Machu Picchu, a Cuzco, alle visite turistiche, a causa dell'usura dei materiali litici. Lo ha dichiarato il ministero della Cultura. "Abbiamo stabilito che i settori colpiti dall'usura degli elementi litici saranno momentaneamente chiusi ai visitatori", ha dichiarato la direttrice del ministero a Cusco, Maritza Rosa Candia.

Candia ha indicato che l'elevato numero di passanti sta causando il deterioramento degli elementi litici in tre settori emblematici della cittadella, motivo per cui è necessario chiuderli per la manutenzione.

Secondo il ministero, ogni giorno tra i 3.600 e i 3.800 turisti locali e stranieri visitano la "Llaqta" (cittadella in lingua quechua). Il funzionario ha sottolineato che saranno chiusi i settori del Tempio del Condor, dell'Intihuatana - un pezzo litico scolpito considerato sacro dagli Inca - e del Tempio del Sole, dove all'interno di Machu Picchu venivano fatti tributi e offerte al Sole.

"Il danno è irreversibile, dobbiamo proteggere il nostro patrimonio", ha dichiarato l'archeologo.

Il complesso archeologico situato a 130 chilometri da Cuzco, a un'altitudine di 2.438 metri, fu costruito nel XV secolo per ordine dell'Inca Pachacutec (1438-1470) ed è considerato un capolavoro di architettura e ingegneria.

Conosciuta come "la città perduta degli Inca", la cittadella di Machu Picchu è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel 1981.