Il cane di Biden morde ancora, ferito un agente dei servizi segreti

AGI - La Casa Bianca può essere un ambiente troppo stressante anche per i cuccioli di 'casa Biden', perchè è un posto in cui la vita è decisamente movimentata e imprevedibile. Fatto è che il 'dog in chief', il cane del presidente Joe Biden, ha morso un'altra volta. Stavolta la vittima è stato un uomo dei servizi segreti che è stato curato sul posto dai colleghi. Ma è l'undicesima volta che Commander, un pastore tedesco di due anni, morde qualcuno nella residenza ufficiale del presidente statunitense (ha fatto pure finire un agente in ospedale). E adesso la 'First Family' dovrà lavorare per educare il cane.

Commander è arrivato alla Casa Bianca nel 2021 per sostituire un altro dei cani di Biden, Major, perchè anche lui aveva morso diversi membri dello staff ed era stato per questo rispedito nella casa di famiglia nel Delaware. "La Casa Bianca può essere un ambiente stressante per gli animali domestici", ha commentato Elizabeth Alexander, portavoce di Jill Biden. "La First Family continua a lavorare sui modi per aiutare Commander a gestire la natura spesso imprevedibile dell'habitat della Casa Bianca".

Alcune e-mail interne alla Casa Bianca diffuse da un organismo di controllo conservatore, ci sono stati almeno 10 episodi in cui gli animali del presidente hanno mostrato un comportamento "aggressivo"; e c'è stata anche una volta in cui un agente ha afferrato una sedia utilizzandola come scudo, perchè Commander, dalla cima di una scala, aveva cominciato ad abbaiare contro di lui.