Sceneggiatori in sciopero a Hollywood, si avvicina l'accordo

AGI - Il sindacato americano degli sceneggiatori ha raggiunto un'intesa preliminare con gli studios di Hollywood che potrebbe porre termine al loro sciopero.

È quanto si legge in una lettera inviata agli iscritti, in cui si informa che le parti sono arrivate a un accordo di principio su un nuovo minimo di base per il 2023, che sarà soggetto alla formulazione finale di un contratto "con significativi guadagni e protezioni per gli sceneggiatori".

Proteste a Hollywood

Si specifica tuttavia che nessun iscritto dovrà riprendere il lavoro "finché non ci sarà la specifica autorizzazione del sindacato". Fino a quel momento perdurerà la protesta, avviata a maggio scorso per ottenere miglioramenti di natura salariale e per regolare l'impiego dell'intelligenza artificiale.