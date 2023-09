Caimano attacca e uccide un uomo in Florida

AGI - Un uomo è stato attaccato e ucciso da un caimano lungo oltre 4 metri. È successo a Largo, in Florida, dove il cadavere dell'uomo è stato trovato vicino a un canale a Ridgecrest.

Nelle immagini dei canali televisivi locali si è visto un grosso alligatore sul ciglio di una strada della zona e numerosi agenti di polizia intorno all'animale.

"Non avrei mai pensato che un alligatore potesse trovarsi in questa zona. Certo, so che c'è un lago dall'altra parte della strada e un lago a Taylor Park, ma non in questo quartiere. No, non l'avrei mai pensato", ha detto un residente al canale Fox13.