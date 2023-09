Re Carlo a Parigi (parlando in francese): "Uniti a sostegno di Kiev" [VIDEO]

AGI - Re Carlo III ha assicurato la "incrollabile determinazione" del Regno Unito e della Francia nel voler vedere l'Ucraina "trionfare": lo ha detto in un discorso pronunciato al Senato francese, tappa clou della sua mattinata a Parigi. "Insieme siamo fermamente determinati a far si' che l'Ucraina trionfi e che le nostre amate libertà prevalgano", ha detto il re che ha parlato in francese.

Il monarca ha poi denunciato "l'ingiustificata aggressione sul nostro continente" dell'Ucraina da parte della Russia.

Il discorso di re Carlo III al Senato francese si è concluso con una standing ovation da parte dei parlamentari, che si sono alzati per applaudirlo. Carlo, che è accompagnato dalla moglie Camilla ed è al suo secondo giorno della sua visita di Stato in Francia, ha parlato in francese.

Parlando al Senato francese, re Carlo III si è impegnato a fare tutto il possibile per "rafforzare le relazioni indispensabili" tra Regno Unito e Francia Carlo, che è al suo secondo giorno della sua visita di Stato in Francia, ha assicurato che "il Regno Unito sara' sempre uno dei piu' stretti alleati della Francia" e ha osservato che "insieme" il potenziale del due Paesi "è illimitato".