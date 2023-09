Re Carlo e Camilla in Francia, al via la visita di Stato

AGI - Carlo III e Camilla sono atterrati in Francia alle 14.09 per la loro prima visita di Stato da monarchi, nel segno del fasto e della solennità, con l'obiettivo di rilanciare la storia amicizia franco-britannica dopo le tensioni sulla Brexit, la pesca e l'immigrazione. Una visita ufficiale di tre giorni già programmata sei mesi fa ma rimandata a causa delle imponenti manifestazioni sulla riforma delle pensioni.

14:34 - I reali atterrano a Orly, in corteo a Arco Trionfo

Re Carlo III e la Regina Camilla sono atterrati poco fa sulla pista di Orly, uno degli aeroporti di Parigi, per la loro prima visita di Stato in Francia in veste di reali britannici. Un atterraggio "senza problemi" riferisce l'emittente francese Lci, nonostante un fortissimo vento.

Ad accoglierli con tutti gli onori del caso e' stata la premier Elisabeth Borne. Camilla, in un elegante tailleur rosa, con uno veloce scatto e' riuscita a tenere il cappellino in testa che il vento le stava portando via. Impassibile Carlo che, come da protocollo, ha ricambiato i saluti al capo del governo francese per poi affrettarsi con la consorte verso l'auto, una Citroen istituzionale.

Il corteo, scortato dalla guardia nazionale e dalla polizia in moto giungera' a breve all'Arco del Triofo, prima tappa di una cerimonia ufficiale, nel segno del fasto e della solennita', che Parigi da settimane sta preparando nei minimi dettagli.

La visita

Parigi, Versailles, Saint Denis e Bordeaux sono le tappe di questo viaggio, a lungo atteso, che coincide con il mondiale di rugby e l'arrivo di Papa Francesco a Marsiglia. Per l'occasione 8mila gendarmi e poliziotti sono mobilitati, in 12mila venerdì, giorno della messa del Santo Padre nel capoluogo meridionale.

"Questa visita si inserisce in un contesto di rafforzamento dei legami tra il Regno Unito e la Francia", ha sottolineato una nota diramata dall'Eliseo, ricordando che il prossimo aprile verranno celebrati i 120 anni dall'Intesa cordiale, o concordia franco-britannica.

Il programma di oggi

Secondo le agende ufficiali, poco prima delle ore 15 (13 Gmt), Carlo III e Camilla saranno accolti in pompa magna dal presidente Emmanuel Macron e dalla moglie Brigitte all'Arco di Trionfo, per una cerimonia di celebrazione del cosiddetto Giorno della Memoria, in ricordo dei veterani e dei civili delle Forze Armate dalla Prima Guerra mondiale in poi.

Nel monumento simbolo re Carlo si raccoglierà sulla tomba del Milite Ignoto e sarà ravvivata la fiamma. A seguire la discesa degli Champs-Elyse'es, con il Re e il capo dello Stato francese che percorreranno il "viale più famoso del mondo" a bordo di una Citroen DS7 decappottabile scortata da 136 cavalli della Guardia repubblicana per raggiungere il Palazzo dell'Eliseo dove avranno un incontro.

Il programma ufficiale, rilanciato sulla stampa d'Oltralpe, dà grande risalto al banchetto di Stato che si terrà questa sera nella galleria degli specchi, della reggia di Versailles, dove il presidente Macron e consorte riceveranno in pompa magna i sovrani britannici.

Il menù del banchetto

È anche un omaggio alla defunta regina Elisabetta II, che fu invitata a pranzo nella stessa sontuosa cornice nel 1957 e ritornò a Versailles nel 1972. Il figlio era sensibile all'idea di "seguire le orme di sua madre", ha sottolineato l'Eliseo. Per l'occasione è stato ideato un menù gourmet con l'aragosta blu e il tradizionale pollame di Bresse, preparati da due chef, che saranno serviti in porcellana di Sevres. Ci sarà anche un dessert firmato dallo chef pasticcere Pierre Herme', che proporrà una rivisitazione dell'Ispahan, specialità storica della 'maison', un macaron alla delicata crema di rosa, litchi e lampone.

Gli invitati

Sono state invitate numerose personalità del mondo della politica, della cultura e dell'imprenditoria, tra cui l'attrice franco-britannica Charlotte Gainsbourg e il celebre fotografo Yann Arthus-Bertrand. Il mondo economico sarà rappresentato da alcune figure di spicco come Bernard Arnault, patron del colosso del lusso LVMH, Xavier Niel e Rodolphe Saade'.

Il presidente Macron offrirà al re Carlo III un'edizione originale del libro 'Racines du ciel' di Romain Gary, nonché una medaglia in omaggio alle lotte che il sovrano conduce da decenni a favore dell'ambiente. L'opera letteraria, che vinse il prestigioso premio letterario dell'Academie Goncourt nel 1956, è ambientata in Africa, con il tema centrale "la protezione del pianeta e in particolare degli elefanti", ha indicato la presidenza francese.

Il programma di giovedì

Domani re Carlo si recherà in Senato per incontrare i parlamentari, che come riferito da 'Bfmtv', hanno ricevuto un protocollo dettagliato sui gesti da compiere e i comportamenti da evitare in presenza del sovrano britannico e della regina consorte. "Non è necessario aspettare l'arrivo delle Loro Maestà per iniziare a servire le bevande" e ancora "Non dovrete indossare, o evitare di indossare, abiti di colori particolari", è stato specificato nel vademecum.

Allo stesso modo, si ricorda che sia gli uomini che le donne possono chinare la testa in segno di riverenza quando stringono la mano ai monarchi e che è richiesto l'appellativo di "Vostra Maesta'". Per la prima volta un sovrano britannico interverrà in Senato, camera alta del parlamento francese, con un discorso in lingua francese. Per la parte più politica della visita di Stato, Carlo III metterà in risalto un tema che gli sta a cuore, ovvero l'ambiente e la sostenibilità, anche nel corso di una tavola rotonda sul riscaldamento globale che chiuderà con il presidente Macron al Museo Nazionale di Storia Naturale.

Alla riunione prenderanno parte leader di aziende importanti dei due Paesi, per valutare piani di investimento nella tutela della biodiversità e la lotta al cambiamento climatico. Carlo III e Macron porteranno avanti lo scambio di idee e progetti già avviato in occasione della COP26 di Glasgow, nel 2021.

Sempre giovedì Carlo andrà al mercato dei fiori, nel cuore di Parigi, che sua madre amava particolarmente e che è stato ribattezzato con il nome della regina nel 2014. Lo sport come elemento centrale della vita sociale e della salute è un'altra tematica del viaggio di Stato che porterà la coppia reale ad incontrare diverse associazioni sportive oltre a campioni francesi "per mostrare i benefici che lo sport porta, soprattutto ai giovani".

In quei giorni in Francia, Paese organizzatore, sarà in corso la Coppa del mondo di rugby, "una passione che unisce le nostre nazioni", ha evidenziato l'Eliseo. Inoltre sempre nella capitale, insieme a Camilla, Carlo III si confronterà con del personale militare francese per ottenere maggiori dettagli sui compiti di collaborazione in materia di difesa tra i due Paesi.

Venerdì i sovrani raggiungeranno Bordeaux, regione duramente colpita dagli incendi nel 2022 e molto cara ai britannici, per visitare un castello e un vigneto biologico ed ecosostenibile. Il legame di Carlo III con la Francia è storico e, come sua madre, la defunta regina Elisabetta II, è francofono. Quando era ancora Principe di Galles, tra il 1969 e il 2022, Carlo si è recato in Francia 34 volte in viaggi ufficiali. L'ultimo risale al giugno 2019, quando visito' la Normandia nell'ambito delle commemorazioni del 75 anniversario del D-Day.