Hunter Biden si dichiarerà non colpevole

AGI - Il figlio del presidente Usa, Joe Biden, Hunter, si dichiarerà non colpevole delle tre accuse che gli sono state mosse in ordine all'acquisto di una Colt nel 2018.

Lo ha reso noto il suo avvocato. In una lettera al giudice, il legale Abbe Lowell ha anche chiesto che la prima apparizione in tribunale si svolga a distanza. Biden è stato incriminato la scorsa settimana per possesso di una pistola mentre era un consumatore di droghe illegali e per aver mentito nel comprarla.

Se condannato, fino a 25 anni di carcere e il processo potrebbe tenersi il prossimo anno, quando il padre sarà impegnato nella nuova campagna elettorale per la Casa Bianca.