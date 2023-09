Lavrov vede Wang a Mosca: 'Sempre aperti a negoziati sull'Ucraina'

AGI - Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha accolto a Mosca l'omologo cinese Wang Yi e ha sottolineato che Mosca è sempre "aperta ai negoziati e al dialogo" per la soluzione del conflitto in Ucraina. Lo riferiscono i media statali russi.

Lavrov ha elogiato la posizione della Cina, che, secondo l'agenzia statale cinese Xinhua, cerca di "conciliare le preoccupazioni di sicurezza di tutte le parti coinvolte" nell'invasione dell'Ucraina, considerandola favorevole ad affrontare le "radici del conflitto". Da parte sua, Wang ha ribadito la sua disponibilità a svolgere un "ruolo costruttivo" nella conclusione diplomatica della guerra, ruolo che Pechino rivendica dall'inizio del conflitto.

Dal canto suo, Lavrov ha sottolineato il ruolo della Russia come presidente di turno dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) e ha espresso la volontà di collaborare con il gigante asiatico per promuovere lo sviluppo di questo meccanismo di cooperazione. All'inizio dell'incontro, il ministro degli Esteri cinese ha assicurato che "le relazioni tra Mosca e Pechino sono cruciali per la stabilità globale e non hanno programmi contro terzi".

Lavrov ha convenuto che "il mondo sta attraversando cambiamenti significativi" e ha ribadito il desiderio di "approfondire la partnership strategica tra Mosca e Pechino" stabilita dai loro leader, Vladimir Putin e Xi Jinping, nel loro incontro di marzo.

Entrambi i ministri hanno sottolineato "la cooperazione russo-cinese per promuovere la giustizia globale e l'equilibrio degli interessi in vari campi e confidano che questa interazione continuera' negli incontri bilaterali e nei forum internazionali". L'incontro tra i ministri cinese e russo ha affrontato un'ampia gamma di questioni bilaterali, inclusa l'imminente visita di Putin in Cina ad ottobre, spiegano i media delle due nazioni. Il viaggio di Wang a Mosca ha fatto seguito al suo incontro con il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan a Malta, che la Casa Bianca ha definito "schietto e costruttivo".