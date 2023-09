AGI - L'attore comico, conduttore televisivo e scrittore britannico Russell Brand è stato accusato di stupro, violenza sessuale e abusi emotivi per un periodo di sette anni, all'apice della sua fama. Le accuse sono il risultato di un'indagine congiunta del Sunday Times, del Times e di Channel 4 Dispatches. Brand nega le accuse.

Quattro donne affermano di aver subito violenze sessuali tra il 2006 e il 2013. Una delle donne ha dichiarato di avere 16 anni e Brand 31 all'epoca della presunta aggressione a Londra. Le testate del Times hanno dichiarato di aver contattato i rappresentanti del personaggio mediatico con i dettagli delle accuse - e con informazioni che lo aiutassero a ricordare gli incidenti in questione - prima della pubblicazione prevista, dando loro otto giorni per rispondere.

Gli avvocati di Brand hanno inizialmente affermato di non essere in grado di farlo, come riportato dai giornali, a causa della "grande quantità di domande" e della decisione di accettare le richieste di anonimato delle donne.