Identificati i resti di altre due vittime 22 anni dopo l'11 settembre

AGI - I resti di due vittime degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 sono stati identificati dalle autorità di New York. Sono quelli di un uomo e di una donna, i cui nomi non sono stati comunicati su richiesta delle loro famiglie. L'identificazione, a ventidue anni dalla morte, è stata possibile grazie all'uso di avanzate tecniche per il dna.

Blinken, "gli Usa continueranno a combattere i terroristi"

"Le memoria di coloro che perirono l'11 Settembre ci rammenta perché dobbiamo continuare a combattere coloro che commettono atti di terrorismo". Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken in una nota diramata dal dipartimento di Stato.

"Da allora e negli anni - ha aggiunto Blinken - siamo stati al fianco dei nostri partner nel mondo per mettere fine al flagello del terrorismo e assicurare che i terroristi rispondessero dei loro crimini". "Gli Stati Uniti - ha concluso - continueranno a difendere la nostra terra, il nostro popolo e i nostri alleati".