Ucraina: il G20 condanna l'uso della forza senza citare la Russia

AGI - "Tutti gli Stati devono astenersi dal minacciare l'uso della forza per cercare l'acquisizione territoriale contro l'integrità territoriale e

sovranità o indipendenza politica di qualsiasi stato". È quanto si legge nella dichiarazione finale che sarà adottata dal Vertice del G20 di Delhi. Una soluzione di compromesso su cui si è raggiunto il consenso e che non cita esplicitamente la Russia.

"Per quanto riguarda la guerra in Ucraina - si legge nella dichiarazione - pur ricordando la discussione di Bali, ribadiamo le nostre posizioni nazionali e le risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU e dall'Assemblea".

Il G20 "sottolinea che tutti gli stati devono agire in modo coerente con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite Carta nella sua interezza. In linea con la Carta delle Nazioni Unite, tutti gli Stati devono astenersi dal minacciare o l'uso della forza per cercare l'acquisizione territoriale contro l'integrità territoriale e sovranità o indipendenza politica di qualsiasi stato. L'uso o la minaccia di uso del nucleare le armi sono inammissibili", aggiunge la dichiarazione.

Nella dichiarazione finale il G20 sottolinea inoltre che "le crisi a cascata minacciano la crescita globale", e che bisogna accelerare "urgentemente la lotta contro il cambiamento climatico": l'obiettivo è "triplicare il peso mondiale delle rinnovabili entro il 2030"