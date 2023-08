AGI - L'ex presidente Usa, Donald Trump, si è dichiarato non colpevole nel caso in cui è accusato di aver tentato di ribaltare i risultati delle presidenziali del 2020 in Georgia. Favorito tra i candidati repubblicani alle presidenziali, Trump deve rispondere di 13 capi di accusa nell'ambito di un complotto per ribaltare i risultati delle presidenziali del 2020 in Georgia che lo hanno visto sconfitto.

Il tycoon ha presentato la sua richiesta in tribunale rinunciando al suo diritto di comparire nell'udienza in giudizio prevista per mercoledì della prossima settimana. Trump, 77 anni, si è arreso nella prigione della contea di Atlanta la settimana scorsa ed e' stato il primo ex presidente degli Stati Uniti a essere immortalato in una foto segnaletica della polizia.

Rilasciato dietro cauzione di 200.000 dollari e con il numero di detenuto "PO1135809" dalla prigione della contea di Fulton, Trump è stato accusato di collusione con altri 18 imputati nel tentativo su piu' fronti di ribaltare la sua sconfitta in Georgia dove invece vinse Joe Biden.