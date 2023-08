AGI - Alcune decine di "uomini-scimmia" saranno utilizzati a New Delhi per spaventare i macachi rhesus che vi proliferano per evitare che disturbino il vertice del G20 in programma nella capitale indiana il 9 e 10 settembre. Lo ha annunciato l'autorità cittadina.

Queste persone sono incaricate di imitare i richiami delle scimmie langur, nemici naturali dei macachi che hanno invaso la capitale indiana. "Non possiamo cacciare le scimmie dal loro habitat naturale. Abbiamo quindi schierato una squadra di 30-40 uomini addestrati per spaventare le scimmie", ha dichiarato Satish Upadhyay, vicepresidente del Consiglio comunale di New Delhi.

"Ci sarà un uomo in ciascuno degli hotel in cui alloggeranno i delegati e nei luoghi in cui sono state avvistate le scimmie", ha aggiunto. Temendo che i macachi possano attaccare i convogli di auto dei leader stranieri durante il vertice del G20 o divorare le decorazioni floreali, il consiglio comunale ha chiesto al dipartimento forestale di elaborare un piano d'azione.

Nelle strade della capitale indiana sono state installate sagome di langur a grandezza naturale per spaventare i primati. Per molto tempo, gli uomini hanno pattugliato le strade di Nuova Delhi accompagnati da langur addestrati, ma questa pratica e' terminata quando un tribunale ha stabilito che era crudele tenerli in cattività.