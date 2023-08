Gli incendi in Grecia sono i più vasti mai registrati nell'Ue

AGI - L'Ue ha definiti quelli in corso in Grecia "i più grandi incendi mai registrati nell'Unione europea" e per affrontarli "il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione ha mobilitato 11 aerei e un elicottero della riserva rescEu, di stanza in sei Stati membri. Inoltre, sei Paesi europei hanno contribuito con sei squadre antincendio a terra attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Ue.

"Finora sono stati bruciati oltre 81 mila ettari nella regione greca di Alessandropoli. Questo incendio è il piu' grande nell'Ue dal 2000, quando il Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi ha iniziato a registrare i dati", sottolinea la Commissione europea.

"Siamo solidali con la Grecia mentre lotta contro i devastanti incendi. La più grande operazione aerea antincendio dell'Unione europea sottolinea il nostro impegno per un'azione collettiva rapida ed efficace in tempi di crisi. I nostri pensieri sono rivolti al popolo greco, e continueremo a lavorare instancabilmente per proteggere vite umane, proprietà e ambiente. L'unità e la cooperazione dell'Ue sono le nostre risorse più forti per superare queste sfide", ha commentato il commissario europeo alla Gestione delle crisi, Janez Lenarcic.