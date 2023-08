Prigozhin è stato sepolto dopo una cerimonia privata

AGI - Il capo del Gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin, morto nello schianto dell'aereo su cui viaggiava il 23 agosto scorso, è stato sepolto dopo un rito funebre in forma privata a San Pietroburgo. Lo ha reso noto il servizio stampa di Wagner. "L'estremo saluto a Evgenij Viktorovich ha avuto luogo a porte chiuse. Coloro che desiderano salutarlo possono visitare il cimitero di Porokhovskoe, ha scritto il suo staff su Telegram.

Il Cremlino aveva in precedenza annuncia che il presidente Putin non avrebbe partecipato alle esequie di Prigozhin, la cui morte è stata confermata dal test del Dna.

"La presenza del Presidente non è prevista", aveva dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo alla domanda se Putin avrebbe partecipato al funerale. Dopo aver ribadito l'assenza di informazioni pubbliche su dove o quando l'ex leader della Wagner sara' sepolto, "non abbiamo informazioni specifiche sul funerale", ha aggiunto Peskov, sottolineando come la decisione al riguardo spetti "alla famiglia e agli amici".