Negli Stati Uniti il concorso dei gatti mascherati [VIDEO]

AGI - In premio in palio era davvero poca cosa: una gift card da 40 dollari da spendere in prodotti per animali, ma il piacere di sfilare con il proprio gatto indossando lo stesso costume deve essere qualcosa di impagabile, per spiegare la presenza massiccia non solo di gattari da tutti gli Usa, ma anche di micioni addomesticati, che però non nascondevano lo sguardo assassino per aver subito un tale affronto.

È il decimo raduno annuale di "New England Meow Outfit All breeds and Pets Show", che si tiene a Natick, nel Massachusetts, ed è solo una piccola parte della mostra felina, che dovrebbe riunire oltre 100 gatti e oltre 30 razze con pedigree.

Vestiti da pirati, principesse e gentiluomini, da personaggi dei cartoni o delle favole, persino un gatto-pavone, con tanto di ruota aperta: le idee più fantasione non mancano e i costumi sono dei piccoli capolavori di sartoria adattata all'animale forse meno addomesticabile tra quelli d'affezione. Tra proprietari compiaciuti e gatti vanitosi la kermesse raccoglie sempre più appassionati