AGI - Le esercitazioni russo-bielorusse che impensieriscono i Paesi baltici e la Polonia, in realtà, hanno avuto finora un impatto marginale sulle prestazioni militari russe in Ucraina, tanto che "è molto probabile che Mosca abbia cancellato" l'esercitazione Zapad 23 di settembre. Così un rapporto dell'intelligence britannica diffuso sul canale X (Ex Twitter) del ministero della Difesa di Londra.

"Le scarse prestazioni delle forze armate russe in Ucraina - si legge - hanno evidenziato come le esercitazioni strategiche congiunte abbiano avuto (finora) un valore limitato dal punto di vista dell'addestramento".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 August 2023



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/2pc3WQR0W6



#StandWithUkraine pic.twitter.com/3JrjtnMvUS — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 28, 2023

"È probabile - prosegue il rapporto - che la Russia abbia cancellato lo Zapad 23", l'esercitazione congiunta Mosca-Minsk prevista a settembre, "perché le truppe e le attrezzature disponibili sono troppo poche".

Secondo l'intelligence britannica "è realistico che la leadership russa sia anche sensibile alle critiche interne che potrebbero derivare dall'effettuare un'altra esercitazione strategica congiunta, in tempo di guerra e presentata in modo grandioso". L'esercitazione Zapad 23 (che significa 'Occidente', l'area in cui si concentrano le manovre) è considerata il momento principale dell'anno di addestramento delle forze armate russe e bielorusse.

Le manovre si tengono ogni quattro anni, a rotazione, in tutto il Paese. Tuttavia, dal 2021, la Russia ha basato l'esercitazione congiunta nella Russia occidentale, almeno ogni due anni, dando quindi la priorità al confronto con la Nato, quella che Mosca percepisce come una minaccia.

Kiev attacca. Droni su Mosca

Kiev ha tentato questa notte di attaccare obiettivi russi con due droni poi abbattuti da Mosca attraverso i sistemi di difesa aerea sulla regione di Bryansk. Lo hanno riferito i giornalisti del ministero della Difesa della Federazione Russa, secondo quanto riporta l'agenzia Tass. "Questa notte è stato sventato un altro tentativo di Kiev di effettuare un attacco con un Uav di tipo aereo contro oggetti nella Federazione Russa. Due veicoli aerei senza pilota sono stati distrutti dalle forze di difesa aerea in servizio sul territorio della regione di Bryansk", ha sostenuto Mosca.

© The Kremlin Moscow / dpa Picture-Alliance via AFP Mosca durante conflitto con Ucraina

Le difese aeree russe hanno distrutto un drone in avvicinamento a Mosca e altri due in una regione al confine con l'Ucraina: è quanto hanno riferito le autorità della Russia. Le difese aeree nel quartiere Lyubertsy a sud-est della capitale "hanno distrutto un drone che volava verso Mosca", ha scritto su Telegram il sindaco della citta' Sergei Sobyanin.

"Non ci sono state vittime o danni, secondo le prime informazioni. I servizi di emergenza sono sul posto", ha aggiunto. Il ministero della Difesa russo ha anche affermato che le difese aeree hanno distrutto un drone sul distretto di Lyubertsy e hanno accusato Kiev per l'attacco. Il traffico aereo negli aeroporti di Mosca Domodedovo e Vnukovo è stato sospeso, aveva riferito in precedenza l'agenzia di stampa statale Tass, citando il servizio di aviazione. Altri due droni sono stati distrutti dalle difese aeree sulla regione di Bryansk al confine con l'Ucraina, ha detto il ministero della Difesa russo su Telegram.