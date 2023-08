AGI - Il numero di interventi chirurgici per la transizione di genere effettuati negli Stati Uniti è quasi triplicato tra il 2016 e il 2019. È quanto emerge da uno studio internazionale pubblicato mercoledì sulla rivista JAMA Network Open. L'aumento, secondo gli autori del lavoro, è probabilmente dovuto in parte ai cambiamenti nelle leggi statali e federali che richiedono la copertura assicurativa di tali cure, oltre a una crescente accettazione sociale della comunità trans.

Studi precedenti hanno rilevato una tendenza in crescita in periodi di tempo precedenti, ma in genere hanno preso in considerazione solo le procedure in regime di ricovero. "Molti interventi chirurgici di conferma del genere sono ambulatoriali", ha dichiarato Jason Wright, coautore dello studio e capo della Divisione di Oncologia Ginecologica presso il Columbia University College of Physicians and Surgeons.

"C'è stata la sensazione generale che ci siano più pazienti che chiedono queste procedure e che cercano competenze, e non c'erano davvero molti dati per quantificare i numeri", ha proseguito Wright. La chirurgia di conferma del genere, detta anche chirurgia di riassegnazione del sesso, è una procedura o una serie di procedure che possono aiutare a modellare il corpo di una persona transgender o non binaria in modo che sia più in linea con il genere con cui si identifica.

Non tutte le persone che si identificano come transgender o non binarie scelgono l'intervento chirurgico. Di solito viene effettuata come una delle fasi successive delle cure per l'affermazione del genere, i trattamenti medicalmente necessari e basati sull'evidenza che utilizzano un approccio multidisciplinare per aiutare una persona a passare dal genere assegnato, ovvero quello designato alla nascita, al genere affermato, ovvero il genere con cui si vuole essere conosciuti.

Nello studio, i ricercatori hanno esaminato le cartelle cliniche dal 2016 al 2020 del Nationwide Ambulatory Surgery Sample, il più grande database di interventi chirurgici a carico di tutti i contribuenti negli Stati Uniti che tiene traccia delle persone sottoposte a procedure che non richiedono un pernottamento in ospedale, e del National Inpatient Sample, il più grande database a carico di tutti i contribuenti pubblicamente disponibile di persone che hanno dovuto soggiornare in ospedale quando hanno subito un intervento chirurgico.

L'analisi ha rilevato che più di 48.000 persone si sono sottoposte ad almeno un intervento chirurgico di conferma del genere durante questo lasso di tempo. Tra questi, gli interventi al seno o al torace, spesso chiamati chirurgia superiore, hanno rappresentato oltre il 56% delle operazioni. Le persone che si sono sottoposte a interventi di ricostruzione dei genitali hanno coperto più del 35%.

Nella ricerca sono stati inclusi anche interventi al viso e cosmetici. Il numero di operazioni chirurgiche per l'affermazione del genere è aumentato da 4.552 nel 2016 a 13.011 nel 2019, diminuendo solo leggermente a 12.818 durante il primo anno della pandemia Covid-19, quando molti ospedali hanno ridotto le possibilità di interventi chirurgici. Il numero di visite mediche legate alla disforia di genere è aumentato da 13.855 nel 2016 a 38.740 nel 2020.

La maggior parte dei pazienti aveva un'età compresa tra i 19 e i 30 anni e rappresentava oltre il 52% degli interventi chirurgici. Le operazioni al seno e al torace sono state due volte piu' comuni di quelle ai genitali, in questa fascia d'eta'. Oltre il 21% delle persone operate aveva tra i 31 e i 40 anni. Gli interventi ai genitali erano più comuni tra le persone di eta' superiore ai 40 anni. Lo studio ha rilevato che una frazione degli interventi chirurgici per la transizione di genere, circa il 7%, è stata effettuata su pazienti di età compresa tra i 12 e i 18 anni, ma alcuni esperti ritengono che questo numero sia elevato.

"La maggior parte di questi interventi tendeva a essere effettuata tra i diciassettenni e i diciottenni e si trattava di procedure meno invasive, come quelle al seno o al torace", ha sottolineato Wright. Per gli adulti trans e non binari, come dimostrano studi recenti, gli interventi chirurgici hanno un grande successo e offrono significativi benefici per la salute fisica e mentale, tra cui una migliore salute mentale, una riduzione dei pensieri suicidi, una migliore qualità della vita e un più alto tasso di soddisfazione generale.