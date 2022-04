Negli Usa il passaporto potrà essere chiesto come uomo, donna o genere 'X' 

AGI - È solo una piccola casella da spuntare su un modulo di domanda ma un'enorme svolta per D. Ojeda, una persona che lunedì è diventata uno dei primi americani a presentare domanda per un passaporto neutrale rispetto al genere.

Ojeda è un'attivista di 34 anni che si fa chiamare D. L'opzione di ricevere un passaporto con una designazione di genere "X", che è stata resa disponibile lunedì dall'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, è stata salutata come una benedizione per circa 1,2 milioni di americani la cui identità di genere non rientra nelle categorie di uomo o donna.