AGI - "Il popolo ucraino si è rifiutato di cedere. Stanno dimostrando al mondo ancora una volta che vale la pena lottare per la libertà. Spero sinceramente che l'anno prossimo gli ucraini potranno celebrare il Giorno dell'Indipendenza in pace e sicurezza, sapendo come il loro straordinario coraggio abbia ispirato il mondo". Lo afferma il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel suo messaggio per il Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina.

Biden scrive: "Oggi, il popolo ucraino celebra ancora una volta il Giorno dell'Indipendenza, mentre subisce l'assalto a tutto campo della vile guerra di Putin per la terra e il potere. Per diciotto mesi le famiglie ucraine hanno vissuto sotto la minaccia quotidiana dei razzi russi e della realtà di attacchi brutali. Ma il popolo ucraino si è rifiutato di cedere. In questo Giorno dell'Indipendenza, come hanno fatto da quando la Russia ha invaso per la prima volta l'Ucraina nel 2014, donne e uomini coraggiosi ucraini stanno difendendo l'Ucraina dagli attacchi ai principi fondamentali essenziali per ogni nazione del pianeta: sovranità e integrità territoriale.

Stanno dimostrando al mondo ancora una volta che vale la pena lottare per la libertà. Indipendenza significa libertà di scegliere il proprio futuro. È prezioso. Ogni anno, il 4 luglio, gli americani celebrano il Giorno dell'Indipendenza come un momento per ricordare il prezzo che abbiamo pagato per la nostra liberta' e tutte le benedizioni che ne derivano".