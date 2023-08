AGI - Addis Abeba ha assicurato che insieme a Riad terrà un'inchiesta sulle accuse sollevate da Human Rights Watch in merito all'uccisione da parte delle guardie di frontiera saudite di centinaia di etiopi che cercavano di attraversare il confine con lo Yemen per entrare nel Regno wahabita.

"Il governo etiope indagherà prontamente sull'incidente in collaborazione con le autorità saudite", ha detto il ministero degli Esteri di Addius Abeba su X, all'indomani della pubblicazione del rapporto di Hrw che ha suscitato indignazione globale.

Saudi Arabia has killed hundreds, possibly thousands of Ethiopian migrants who tried to cross the border between Yemen and Saudi Arabia.



Human Rights Watch has constructed a 3D model of a migration route from Yemen into Saudi Arabia ⤵️ pic.twitter.com/ZiUPkculbQ