Trump giovedì sarà ad Atlanta per farsi arrestare

AGI - "Ci avreste mai creduto? Giovedì andrò ad Atlanta, Georgia, per essere arrestato da un procuratore distrettuale radicale di sinistra, Fani Willis". Lo ha annunciato Donald Trump con un post pubblicato sulla sua piattaforma social, Truth, confermando le anticipazioni dei media americani. Trump dovrà presentarsi al carcere di Fulton County dopo essere stato incriminato per il tentativo di sovvertire il risultato elettorale delle presidenziali del 2020.

Della procuratrice Willis, Trump ha detto, ironizzando, che "si occupa di uno dei più grandi omicidi e disastri nella storia americana".

"Nel mio caso - ha aggiunto - il viaggio ad Atlanta non è per omicidio, ma per aver fatto una 'perfetta telefonata". "Lei - ha sottolineato, parlando sempre di Willis - ha fatto campagna, e continua a fare campagna e a raccogliere soldi con questa caccia alle streghe". "Questo - ha concluso - in stretta collaborazione con il corrotto dipartimento della Giustizia di Joe Biden. Non è altro che interferenza elettorale".

La "perfetta telefonata" a cui fa riferimento l'ex presidente degli Stati Uniti è quella che Trump fece al segretario di Stato della Georgia, il Repubblicano Brad Raffensperger, all'indomani del voto, a cui chiese di "trovare" più di undicimila voti per ribaltare il risultato elettorale, che aveva assegnato lo Stato al suo rivale, Biden. Raffensperger si rifiutò di eseguire l'ordine e registrò la telefonata, finita negli atti dell'inchiesta.