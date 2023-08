Auto investe 7 persone a New York, feriti due italiani

AGI - Ci sono anche due turisti italiani tra le sette persone investite e ferite a Manhattan da una donna, che non si è fermata dopo aver passato con il rosso, a Manhattan, tra la 36 west e la 6 Avenue. E la turista italiana è quella ricoverata in condizioni più gravi.

L'episodio è avvenuto ieri intorno a mezzanotte. Le sette persone stavano attraversando le strisce quando una Honda Accord nera, con targa del New Jersey, le ha travolte. L'automobilista, 29 anni, fuggita verso il Queens lungo la Long Island Expressway, è stata arrestata. Prima di essere fermata dalla polizia, aveva fatto un altro incidente, stavolta con un'altra auto, ma senza gravi conseguenze. Sottoposta al test, è risultata negativa all'alcohol. La polizia non ha fornito ulteriori dettagli.

"C'era sangue ovunque"

Non si sa se sia stato un atto deliberato di terrorismo o un incidente, ma la scena che si è presentata ai soccorritori è stata spaventosa. "C'era sangue ovunque - ha raccontato Connor Hopkins, un filmaker che si trovava nei paraggi - ho pensato ci fosse stata una sparatoria".

I due italiani rimasti feriti, come riporta la Voce di New York, sono Matteo Maj, 51 anni, e Giulia Gardani, 34, di Piacenza. I due, lui graphic designer, lei istruttrice federale di tennis ed ex giocatrice a livello agonistico, erano negli Stati Uniti per un viaggio che li aveva portati prima a Chicago e poi a Boston. Sarebbero dovuti rientrare oggi in Italia.

Maj è stato sottoposto a un intervento chirurgico al volto, per ricomporre le fratture, e oggi dovrebbe essere sottoposto a un'altra operazione, alle gambe, mentre la donna è in condizioni più gravi, a causa della frattura di alcune vertebre cervicali. La turista è stata ricoverata al Bellevue Hospital.