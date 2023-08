Elezioni in Ecuador: minacce di morte al successore del candidato ucciso 

AGI - Il giornalista Christian Zurita, sostituto di Fernando Villavicencio, il candidato alle elezioni presidenziali in Ecuador ucciso, è stato "minacciato di morte" sui social network. Lo ha denunciato il suo partito di centro Construye.

L'utente "Cartel Jalisco N, G" ha lasciato un commento sulla sua rete TikTok con il messaggio "Cristian trema", ha spiegato l'organizzazione in una dichiarazione rilasciata attraverso una chat di WhatsApp con i giornalisti, definendola una minaccia di morte. "Le minacce alla mia vita e alla mia squadra non ci fermeranno, ma ci costringono ad adottare protocolli di sicurezza maggiori per evitare i duri eventi che abbiamo vissuto il 9 agosto", ha scritto Zurita su Twitter.

Villavicencio, che secondo i sondaggi prima di morire era al secondo posto nelle intenzioni di voto, è stato colpito a morte da un sicario colombiano il 9 agosto dopo un comizio a nord di Quito.