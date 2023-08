AGI - L'attacco russo di questa mattina sulla cittadina di Chernihiv, nel nord dell'Ucraina e vicina al confine con la Bielorussia, ha provocato la morte di 5 persone e il ferimento di 37. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno di Kiev, Igor Klymenko, nel suo canale Telegram.

"Chernihiv. Sabato mattina festivo. La gente stava uscendo dalla chiesa con ceste di mele consacrate. Ci sono 42 vittime in seguito all'attacco russo sul Teatro Drammatico di Chernihiv", ha scritto.

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.



Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h