Kiev: la guerra sarà lunga, non finirà entro la prossima primavera

AGI - La guerra in Ucraina giunge al giorno 539 e, presumibilmente, non finirà entro la prossima primavera. Ad affermarlo, su Telegram, è stata la vice premier e ministra per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk.

In questa guerra, il percorso verso la vittoria "sarà lungo e difficile", ha dichiarato la vice premier facendo appello al realismo. "2-3 settimane", "entro la fine dell'anno", "la prossima primavera: tutto questo non è vero", ha affermato chiarendo che, sulla guerra in corso: "Bisogna essere onesti".

Intanto dei droni russi hanno colpito i magazzini di grano vicino al porto di Odessa. Lo ha reso noto Kiev. Secondo il governatore della regione di Odessa, Oleg Kiper, i droni russi hanno danneggiato "diversi depositi di grano" attaccando un porto sul fiume Danubio. "I terroristi russi - ha dichiarato Kiper sui social media - hanno effettuato due attacchi con i droni nella regione di Odessa la scorsa notte".

Gli attacchi "diretti contro uno dei porti sul Danubio - ha aggiunto - hanno danneggiato diversi magazzini di grano".