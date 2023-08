Musk e Zuckerberg come due gladiatori, la sfida si terrà in Italia

AGI - "Location epica" per due novelli gladiatori, Mark Zuckerberg ed Elon Musk.

Il miliardario patron di 'X', Space X e Tesla conferma con un 'post' che il duello tra lui e il fondatore di Facebook si terrà. "Il combattimento sarà gestito dalle fondazioni mia e di Zuck, non dunque UFC (la federazione di arti marziali miste della Ultimate Fighting Championship, ndr).

"Il livestream sarà su X e su Meta. Tutto -aggiunge- nell'inquadratura della fotocamera sarà (ispirato) all'antica Roma, quindi niente di moderno". Musk sostiene di averne parlato con la premier, Giorgia Meloni, e il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Hanno concordato sulla location epica", "un omaggio al passato e al presente dell'Italia".

Sangiuliano: "Un'occasione per promuovere su scala planetaria la nostra storia"

"Ho avuto una lunga e amichevole conversazione con Elon Musk, abbiamo parlato della comune passione per la storia dell'antica Roma". Gennaro Sangiuliano conferma i contatti col tycoon statunitense, ma aggiunge "stiamo ragionando su come organizzare un grande evento benefico e di evocazione storica, nel rispetto e nella piena tutela dei luoghi". "Non si terra' a Roma - puntualizza il ministro della Cultura - ma soprattutto è previsto che un'ingente somma, molti milioni di euro, sia devoluta a due importanti ospedali pediatrici italiani per il potenziamento delle strutture e la ricerca scientifica per combattere le malattie che colpiscono i bambini". "Sara' anche l'occasione - conclude - per promuovere su scala planetaria la nostra storia e il nostro patrimonio archeologico, artistico e culturale".