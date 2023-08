Duello Musk-Zuckerberg al Colosseo? La Federazione Usa ci crede

AGI - È davvero possibile un duello al Colosseo tra i due titani della tecnologia mondiale, Mark Zuckerberg ed Elon Musk? Certamente sì, almeno a sentire Dana White, l'imprenditore, commentatore e attore statunitense, attuale presidente della federazione di arti marziali miste della Ultimate Fighting Championship: intervistato nel podcast 'Hotboxing' di Mike Tyson, ha raccontato che, al fine di organizzare il duello del secolo - un combattimento capace di attrarre diritti tv e pubblicità - a suo giudizio - per 1 miliardo di dollari - ha incontrato "un team del ministero della Cultura italiano".

"Ho già avuto un incontro con il ministero della Cultura in Italia per organizzare l'incontro al Colosseo 'se' si tenesse". L'ipotesi di un duello al Colosseo tra i due miliardari era già circolata sulla stampa internazionale a giugno, ma all'epoca il ministero della Cultura aveva sostenuto che non c'era stato alcun contatto formale.