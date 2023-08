Usa 2024: nei sondaggi Trump stacca DeSantis di 42 punti

AGI - Donald Trump stacca nettamente il governatore della Florida Ron DeSantis in vista delle primarie repubblicane per la nomination presidenziale. Secondo il sondaggio co/efficient per il Daily Mail, Trump guida con il 55 per cento dei consensi tra gli elettori repubblicani, 42 punti di percentuale in più rispetto a DeSantis, fermo al 13 per cento.

L'ex governatore del New Jersey Chris Christie è al 5 per cento, mentre l'ex vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence è relegato ancora più in un fondo, in un gruppetto di candidati vari che, tutti insieme, raccolgono il 9 per cento. Il 75 per cento degli intervistati ritiene che le accuse mosse a Trump siano un tentativo di "distrarre" dai presunti casi di corruzione che riguarderebbero la famiglia del presidente Joe Biden.

Ma il dato confermato anche da questo sondaggio indica che le incriminazioni non raffreddano la popolarità di Trump.

Donald Trump: "Grandi sondaggi"

"Grandi sondaggi appena usciti. Guido di 40, 50 e persino 60 punti in Iowa, New Hampshire e in South Carolina". Lo scrive Donald Trump sulla sua piattaforma social, Truth, commentando i dati usciti sulle primarie repubblicane e riguardanti alcuni Stati. "Guido su Biden alla grande. DeSanctimonious sta crollando. Forse il partito dovrebbe riunirsi?". Il riferimento del tycoon è al governatore della Florida Ron DeSantis, ribattezzato DeSanctimonious, dall'inglese "sanctimonious", cioè ipocrita, considerato il maggiore avversario di Trump e in grossa difficoltà da settimane.