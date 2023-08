La nave Morosini approda a Mumbai

AGI - La nave Morosini, uno dei 'gioielli' tecnologici della nostra Marina, farà scalo a Mumbai, con oltre 22 milioni di residenti la seconda città indiana, dotata di un immenso porto naturale che si affaccia sul mar Arabico. È questa una delle tappe della missione diplomatica militare che la nave sta conducendo nel settore strategico dell'Indo Pacifico.

L'ambasciatore italiano a Nuova Delhi, Vincenzo De Luca, ha tenuto a sottolineare l'importante presenza di questa nave tecnologicamente all'avanguardia in un porto indiano sottolineando come, "in piena continuità" con la visita del Presidente del Consiglio Meloni e il lancio di una partnership strategica tra i due Paesi, l'arrivo della Morosini "conferma lo sviluppo positivo dell'amicizia tra Italia e India anche a livello delle rispettive marine militari".

Salutando a giugno l'avvio della missione il comandante in capo della squadra navale Ammiraglio, Aurelio De Carolis, aveva evidenziato come la Morosini rappresenti "uno dei migliori biglietti da visita che la nostra industria può oggi presentare all'estero, per concezione, design, sistemi imbarcati e prestazioni che può fornire".

Dopo aver attraversato il Mediterraneo, la Morosini giungerà a Port Said, proseguirà lungo il Mar Rosso per poi attraversare lo stretto di Bab el-Mandeb e arrivare nell'Oceano Indiano, quindi a Singapore e in Giappone. La nave rientrerà il 13 settembre alla Spezia.