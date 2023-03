Giorgia Meloni in India: "Rafforzeremo le relazioni"

AGI - "Questo è il mio primo viaggio bilaterale in Asia dall'inizio del mandato. È stata una splendida accoglienza, nel 75esimo anniversario delle nostre relazioni bilaterali con l'India e sono certa che riusciremo a rafforzarle". Comincia così la visita ufficiale in India del premier Giorgia Meloni, arrivata a New Delhi per la prima tappa del suo tour fra Asia e Medio Oriente.

Al suo arrivo nella residenza del presidente indiano a New Delhi, il presidente Meloni ha ricevuto gli onori da un picchetto delle forze armate indiane di terra, della Marina, dell'Aeronautica e della Cavalleria.

Dopo gli inni nazionali dei due Paesi, Giorgia Meloni ha incontrato il primo ministro Narendra Modi, con il quale ha avuto un colloquio su questioni bilaterali e regionali. Il premier ha visitato poi il Raj Ghat (Memoriale di Gandhi). E lì ha lasciato un messaggio sul libro d'onore: "'Vi sono al mondo pochi esempi di un uomo che, solo, abbia compiuto la resurrezione del proprio Paese con la forza del pensiero e la dedizione estrema durata tutta la vita'. Così il grande Mahatma Gandhi parlava di Giuseppe Mazzini, uno dei padri del Risorgimento italiano, fonte d'ispirazione anche per quello indiano. Due patrioti che con le loro azioni e le loro opere hanno indicato il cammino ai nostri popoli. Italia e India, civiltà millenarie che hanno combattuto per la loro indipendenza e sono oggi unite nella difesa della democrazia e della libertà", ha scritto Meloni.

Nel pomeriggio è previsto un incontro con la presidente indiana, Droupadi Murmu. Poi interverrà come ospite principale al Raisina Dialogue, conferenza di geopolitica e geoeconomia che si svolge ogni anno a New Delhi e che è giunta all'ottava edizione. Meloni è accompagnata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che parteciperà anche alla riunione dei ministri degli Esteri del G20. In città, lungo le strade principali, sono stati collocati cartelloni che raffigurano la premier con la scritta, in italiano, "Benvenuta".