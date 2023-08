In Oregon cade il divieto a fare benzina da soli

AGI - Fare da soli benzina alla propria auto alle stazioni di rifornimento è un gesto comune in molte parti del mondo, ma non negli Stati Uniti. O almeno non in tutto il Paese. In Oregon, per esempio, è caduto soltanto venerdì scorso il divieto di rifornirsi da soli e che era in vigore dal 1951.

Con il via libera della Camera statale alla legge firmata dalla governatrice democratica Tina Kotek, il divieto resta effettivo solo in New Jersey. Nella Stato della costa est i clienti delle stazioni di benzina devono aspettare l'arrivo dell'addetto e farsi riempire da lui il serbatoio. La nuova legge dell'Oregon autorizza la presenza di pompe selfservice, ma che non devono superare la metà di quelle disponibili. La decisione è stata, pero', contestata dal sindacato dei gestori delle stazioni.



"Questa legge - ha commentato Dan Clay, presidente del sindacato Ufcw Local 555 - è un chiaro favoritismo alle grandi compagnie". Gli stessi cittadini non sono entusiasti. In New Jersey il divieto al selfservice è in vigore dal 1949 ed è diventato un motto dello Stato, al punto che non è difficile trovare adesivi con scritto: "Jersey Girls Don't Pump Gas", le ragazze del New Jersey non fanno benzina. Gli stessi residenti non sono attratti dall'idea del service service: in un sondaggio del 2022 il 73 per cento degli intervistati aveva detto di preferire che a riempire il serbatoio del loro veicolo fosse l'addetto alla stazione.