AGI - I cieli di Melbourne sono stati illuminati da misteriosi lampi di luce che sembravano un meteorite, salvo poi trattarsi dei resti di un razzo spaziale russo. L'insolito spettacolo notturno è stato immortalato in decine di fotografie e video postati sui social, facendo scattare una serie di interrogativi sull'origine dei detriti fiammeggianti divampati sopra la città del Sud-Est australiano.

Immagini spettacolari hanno documentato un oggetto non meglio identificato, con una lunga coda, che bruciava intensamente, emettendo una forte luce. A sciogliere dubbi e timori è stata l'Agenzia spaziale australiana, affermando in un comunicato diramato poche ore dopo che "abbiamo determinato che i lampi di luce visti nei cieli di Melbourne durante la notte erano probabilmente i resti di un razzo russo Soyuz-2 rientrato nell'atmosfera terrestre".

Flaming objects have been seen streaking across the night sky in the Australian city of Melbourne.



The Australian Space Agency said it was likely to be debris from a Russian rocket that re-entered the Earth’s atmosphere ⤵️ pic.twitter.com/NNEjVJdZKe