Segregata e torturata in casa dal marito per 12 anni

AGI - In Francia, le forze di sicurezza hanno scoperto una donna di 53 anni rapita dal 2011 e probabilmente torturata dal marito per oltre 12 anni. La donna era in una stanza, nuda, con la testa rasata, malnutrita e con tracce di vecchie fratture agli arti, ha raccontato una fonte della polizia.

Gli agenti hanno arrestato il marito all'alba, mentre la donna è stata ricoverata in ospedale. La coppia sarebbe di nazionalità tedesca. È stata la donna stessa a liberarsi: secondo i media francesi Bfmtv ed Rmc, ha rubato un telefono ed è riuscita a contattare i servizi di emergenza tedeschi.

Una fonte della polizia ha raccontato che c'era già stato un intervento degli agenti a casa della coppia nel 2019, dopo la telefonata di un vicino preoccupato; ma i due all'epoca avevano smentito ci fossero problemi. Secondo Rmc, nell'appartamento della coppia è stata trovata una camera di tortura.