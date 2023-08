Akshata Murty, la più chic del reame

Akshata Murty, la 43enne moglie del premier britannico Rishi Sunak, è stata incoronata dalla rivista Tatler come la persona che veste meglio nel Regno Unito.

A capo del suo marchio di moda Akshata Designs, la stilista, milionaria grazie alla quota nel colosso di famiglia Infosys, cattura spesso l'attenzione per il suo guardaroba a tratti eccentrico.

© AFP Akshata Murty alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo

E nella classifica 2023 Best Dressed della rivista, è davanti a 'dandy' come il marito della principessa Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi, paragonata addirittura a figure iconiche come Jacqueline Kennedy Onassis, l'ex First Lady degli Stati Uniti.