Navalny condannato a 19 anni di carcere

AGI - Il leader dell'opposizione russo, Alexei Navalny, è stato condannato a ulteriori 19 anni di carcere con l'accusa di estremismo. "Navalny è stato condannato a 19 anni in una colonia penale di massima sicurezza", ha detto la portavoce Kira Yarmysh. Un giornalista dell'AFP, che ha assistito alla sessione del tribunale in un centro stampa della sua prigione, ha detto che Navalny ha sorriso mentre il giudice leggeva il verdetto e abbracciava un altro imputato prima che la trasmissione venisse interrotta.

La condanna dell'oppositore russo Alexei Navalny a ulteriori 19 anni di carcere è una "palese ingiustizia". Lo dice il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock. "Putin non teme nulla di piu' di coloro che si oppongono alla guerra, alla corruzione e difendono la democrazia, anche da una cella di prigione. Non metterà a tacere le voci critiche", ha aggiunto il ministro tedesco in un post.

The latest verdict in yet another sham trial against Alexey @navalny is unacceptable. This arbitrary conviction is the response to his courage to speak critically against the Kremlin’s regime.



I reiterate the EU's call for the immediate and unconditional release of Mr. Navalny.