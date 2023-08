AGI - La Difesa di Mosca ha riferito di aver respinto due attacchi con droni ucraini, uno in Crimea e l'altro contro la base navale nel porto russo di Novorossiysk.

"Abbiamo distrutto dieci droni ucraini che hanno attaccato la Crimea, ha riferito il ministero della Difesa russo, citato dall'agenzia Tass. "Stanotte è stato sventato un tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico da parte di droni aerei su obiettivi sul territorio della penisola di Crimea. Dieci sono stati distrutti dalla difesa aerea in servizio. Altri tre droni nemici sono stati soppressi per mezzo della guerra elettronica", ha affermato il ministero, precisando che l'attacco non ha provocato né vittime né danni.

Navi russe hanno respinto inoltre un attacco di droni marini ucraini al porto di Novorossiysk, ha spiegato il ministero. "Stasera, le forze armate dell'Ucraina, utilizzando due droni marini, hanno tentato di attaccare la base navale di Novorossiysk", ha riferito la fonte citata dalla Tass.

"Nel respingere l'attacco, le barche senza equipaggio sono state rilevate visivamente e distrutte dal fuoco delle armi standard delle navi russe a guardia del raid esterno della base navale". "Non ci sono vittime o danni", ha fatto sapere il governatore del territorio di Krasnodar, sempre secondo l'agenzia di stampa russa.

Nella zona di Myshako rumori di colpi sono stati avvertiti in acqua e un drone è stato colpito e ha preso fuoco.