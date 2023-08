AGI - I servizi di intelligence ucraini hanno affermato di aver messo fuori combattimento ua nave della flotta russa del Mar Nero. L'imbarcazione avrebbe subito gravi danni e non è più in grado di svolgere missioni di combattimento. Una fonte dell'intelligence di Kiev ha riferito che l'attacco con i droni marittimi è stato effettuato dal servizio di sicurezza SBU ucraino e dalla sua marina.

In precedenza il ministero della Difesa russo aveva affermato che le forze di Mosca avevano sventato attacchi ucraini durante la notte a una base navale nel Mar Nero e nella penisola di Crimea.

Un video non verificato visionato dal Guardian, che potrebbe provenire dalla base navale di Novorossijsk, mostra una nave militare russa inclinata su un lato.

