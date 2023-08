La Polonia invia truppe al confine con la Bielorussia

AGI - La Polonia ha inviato truppe al confine orientale dopo aver accusato la Bielorussia, il più stretto alleato di Mosca nella guerra in Ucraina, di violare il suo spazio aereo con elicotteri militari. L'esercito bielorusso ha negato tale violazione e ha accusato la Polonia, membro della Nato e uno dei più ferventi sostenitori dell'Ucraina nel conflitto, di aver inventato l'accusa per giustificare un rafforzamento delle sue truppe.

Il leader bielorusso Aleksander Lukashenko aveva precedentemente schernito la Polonia per la presenza di mercenari russi Wagner vicino al loro confine congiunto. Il ministero della Difesa di Varsavia ha dichiarato di aver inviato "forze e risorse aggiuntive, inclusi elicotteri da combattimento". Come riporta il Guardian, il dicastero ha affermato di aver comunicato alla Nato la violazione del confine e che l'incaricato d'affari della Bielorussia è stato convocato per fornire una spiegazione.

L'esercito polacco inizialmente ha negato che si fosse verificata una violazione del confine ma in seguito, dopo consultazioni, ha affermato che l'intrusione è avvenuta "a un'altezza molto bassa, difficile da intercettare dai radar". Il ministero della Difesa a Minsk, su Telegram, ha affermato che Varsavia ha cambiato idea sull'incidente "apparentemente dopo aver consultato i suoi padroni d'oltremare".

"Questa affermazione non è stata supportata da dati provenienti dalla Polonia", ha affermato la Bielorussia. "Il ministero della Difesa lo vede alla maniera di un 'racconto di vecchie comari' e osserva che non ci sono state violazioni del confine da parte di elicotteri Mi-8 e Mi-24", ha continuato Minsk. Gli abitanti nella zona del villaggio polacco orientale di Bialowieza, vicino al confine con la Bielorussia, hanno condiviso account sui social media di cio' che hanno definito violazioni del confine prima che il ministero della Difesa rilasciasse la sua dichiarazione.

La Bielorussia ha permesso al presidente russo, Vladimir Putin, di utilizzare il suo territorio come trampolino di lancio per l'invasione dell'Ucraina, ma Lukashenko non ha impegnato le proprie truppe nella guerra. L'ex repubblica sovietica e la stessa Russia hanno una lunga storia di animosità con la Polonia. La scorsa settimana, Putin ha accusato Varsavia di nutrire ambizioni territoriali sulla Bielorussia e ha affermato che considererebbe qualsiasi attacco al suo vicino come un attacco a se stessa.