AGI - Torna in libertà Aung San Suu Kyi, la leader dell'opposizione birmana. In stato di arresto da quando fu defenestrata da un colpo di stato nel febbraio 2021, Aung San Suu Kyi è stata graziata nell'ambito di un'amnistia decretata dalla giunta militare e di cui beneficeranno oltre 7.000 prigionieri, amnistia decisa in occasione della Quaresima buddista. Lo riferiscono i media statali.

Dal colpo di Stato, il premio Nobel per la Pace era prigioniera della giunta, in un carcere a Naypyidaw, accusata di una serie di reati: dalla corruzione ai brogli elettorali, passando per la violazione del segreto di Stato e quella delle restrizioni anti-Covid.

Quella che un tempo era la leader "de facto" del Paese, poi disarcionata dalla giunta militare, ha affrontato l'ultimo processo che ha portato a complessivi 33 anni di carcere il totale delle condanne.