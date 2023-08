Biden in vacanza nel Delaware, tra spiaggia, bici e... critiche

AGI - Cappellino da baseball in testa, costume da bagno, crema solare, ombrellone e ovviamente la borsa frigo con l'acqua: domenica al sole per il presidente Usa, Joe Biden, e la moglie, Jill. Un momento di relax, bissato poche ore dopo con un giro in bicicletta insieme alla First Lady.

Il presidente degli Stati Uniti - che trascorrerà tutta questa settimana nel Delaware, dove possiede una casa - sembra voler mostrare al mondo che può gestire sia le pesanti responsabilità dello Studio Ovale che godersi qualche pausa di vacanza.

© Jim WATSON / AFP

Joe Biden in vacanza con la moglie Jill nel Delaware



Nulla lasciato al caso per la giornata all'aria aperta e dedicata al sole, a Rehoboth Beach. I giornalisti hanno visto arrivare la coppia in macchina, muniti di asciugamani e documenti per lui, un romanzo per lei.

Joe indossava pantaloncini blu e una maglietta scura, berretto e scarpe da ginnastica; la moglie Jill, una maglietta e il pareo, sopra il costume.

President Biden is enjoying a gorgeous beach day here in Rehoboth. pic.twitter.com/AZmhRHHf0Y — Eric Geller (@ericgeller) July 30, 2023

In spiaggia si sono sistemati sotto l'ombrello, sulle sedie a sdraio. A distanza di sicurezza, il gruppo di giornalisti accreditati dalla Casa Bianca che li seguivano.

Le foto hanno fatto immediatamente il giro del web, soprattutto quelle a campo largo con le guardie del corpo schierate intorno a proteggere la coppia e i bagnanti, apparentemente ignari, che camminavano lungo il bagnasciuga.

Poche ore dopo un giornalista, Eric Geller, in vacanza anche lui a Rehoboth, ha condiviso su Twitter le foto del presidente a petto nudo, un'immagine che è diventata rapidamente virale. Geller, che si è imbattuto per caso nell'incontro, ha raccontato a Politico che stava semplicemente camminando lungo la costa quando ha deciso di catturare tre scatti del presidente.

© Jim WATSON / AFP

Joe Biden in vacanza con la moglie Jill nel Delaware



Poche ore dopo il presidente e la moglie hanno fatto un giro in bici per le strade dei dintorni, suscitando l'entusiasmo di quanti si erano schierati lungo la strada, per cercare di catturane le immagini.

Ma non sono mancate le critiche: qualcuno tra i sostenitori di Biden ha apprezzato la forma fisica del presidente, ormai ottantenne, ma altri hanno fatto notare che si sta prendendo una pausa piuttosto lunga, considerato cosa bolle in pentola, sia sul piano internazionale (Ucraina, Niger) che interno (i guai giudiziari del figlio Hunter, la salda presa sul Gop del suo rivale, Donald Trump, nonostante i suoi guai giudiziari).

La realtà è che i prossimi mesi, quelli di fine anno, promettono di essere molto impegnativi per il presidente che, nonostante l'età, ha deciso che vuole correre per la rielezione come presidente degli Stati Uniti.