Biden dedica un video a Meloni sui social

AGI - "Non vedo l'ora di costruire una relazione stretta tra Stati Uniti e Italia". Lo scrive il presidente Joe Biden nel suo account Twitter, a commento di un video di trentotto secondi che documenta l'incontro di giovedì alla Casa Bianca con la premier Giorgia Meloni.

La clip mostra immagini sorridenti del colloquio tra i due leader, accompagnato dalle parole di Biden, che sottolinea le "strette relazioni" e "connessioni economiche" tra i due Paesi, oltre al futuro ruolo dell'Italia alla guida del G7.

I look forward to continuing to build on the close relationship between the United States and Italy. pic.twitter.com/IL72p2LWQT